Pizza Bulls Cedi Osman Basket'in yeni başantrenörü Hakan Yavuz oldu

Türkiye Basketbol 2. Lig takımlarından Pizza Bulls Cedi Osman Basket, başantrenörlük görevine Hakan Yavuz’u getirdi.

TBL hedefi olan ve Türkiye’de birçok basketbol projesine imza atan kulüp yeni yapılanmasında Hasan Serbest Genel Koordinatörlük görevine devam edecek ve Hakan Yavuz A Erkek Takım Başantrenörlük görevini üstlenecek.

Pizza Bulls’un kurucusu Cavit Can Kırbeyi, Cedi Osman Basketbol Kulübü Başkanı Caner Osman ve Genel Koordinatör Hasan Serbest’in yaptığı ortak açıklamada, "Kulübümüzü giderek daha kurumsal hale getiriyoruz. İki güçlü ismin oluşturduğu bu güzel ailede hedeflerimiz yukarılarda olacaktır. Çok güzel projelerle hem A Erkek Takımımızı hem de altyapımızı yapılandırma kararı aldık. Bununda ilk adımı olarak A Erkek Takımımızı yıllardır Türk basketboluna hizmet etmiş ve bir çok oyuncunun ve antrenörün yetişmesinde emeği olan, sayısız başarılarda imzası bulunan Hakan Yavuz’a emanet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük başarılar kazanmak için güzel bir adım olduğuna inanıyoruz. Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol Altyapı Merkezi kurmak için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Son dönemde birçok kulübün yaşadığı salon problemi konusunu kulübümüz adına biran önce çözüp spora gönül vermiş pırıl pırıl gençlere basketbolu sevdirmek ve onların gelişimlerini desteklemek istiyoruz. Türkiye’nin bir çok yerinde altyapı seçmeleri ve basketbol eğitim projelerini oluşturmaya başladık. Yolumuz uzun temeller sağlam atarak yolumuza devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.