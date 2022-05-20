Pjanic, Beşiktaş'a veda etti

Barcelona'dan büyük umutlarla kiralanan Miralem Pijanic, siyah-beyazlı kulübe veda etti.

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  • 20.05.2022 23:02
  • Güncelleme: 20.05.2022 23:37
Pjanic, Beşiktaş'a veda etti
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Beşiktaş’ın sezon başında Barcelona’dan kiraladığı Boşnak yıldız Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş... Veda vakti geldi, hatta çok çabuk geldi. Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Burada harika insanlar, harika bir kulüp tanıdım. Ama özellikle tanıdığım en harika taraftarı gördüm ve atmosferi yaşadım. Stadımızda oynamak büyük bir onur oldu. Bu sezon için sizlere çok teşekkür ediyorum. Zor bir sezon oldu, daha fazla kupa kazanmak isterdim. Hepimiz için çok zor bir sezondu ne yazık ki. Ama en azından kulübümüze bir Süper Kupa kazandırabildik. Ben Beşiktaş’ın her zaman taraftarı olarak kalacağım. Ben, oğlum ve bütün ailem... İnanıyorum ki gelecekte yollarımız tekrar kesişecek. Sonsuza kadar kalbimin en derin yerinde olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Her zaman Kara Kartal" ifadelerine yer verdi.

Miralem Pijanic, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 26 maçta 4 asiste imza atarken skor katkısı sağlayamadı.

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İHA

SHA Editör
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