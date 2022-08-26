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PKK'dan ayrılmak isteyen örgüt mensupları infaz ediliyor

Suriye'nin Derik bölgesinde, PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren terör örgütü mensupları Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak, örgütten kaçmak istedikleri için terör örgütünün sözde üst yönetiminin talimatı ile infaz edildi.

PKK'dan ayrılmak isteyen örgüt mensupları infaz ediliyor
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Suriye’nin Derik bölgesinde, PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren terör örgütü mensupları Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak, örgütten kaçmak istedikleri için terör örgütünün sözde üst yönetiminin talimatı ile infaz edildi.

Yerli ve milli İHA/SİHA/İKU teknolojileri kullanılarak yurt içi ile yurt dışında gerçekleştirilen kesintisiz ve etkili operasyonlar sonucunda, birçok sözde üst düzey mensubunu kaybeden terör örgütünde çözülmeler de artıyor. Çözülmeleri engellemeye ve örgüt mensuplarının aileleri ile müzahir kesimlerden gerçekleri gizlemeye çalışan PYD-YPG terör örgütü sözde üst yönetiminin talimatıyla infazlara başladı. Örgüt, infazları perdelemek için de öldürülen teröristlerin “ajan” olduğunu söylüyor.

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3 terör örgütü mensubu PYD-YPG tarafından infaz edildi

PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren terör örgütü mensupları Çetin Süer, Sedat Süer ve Fuat Balcak, güvenlik güçlerine teslim olmak istedikleri için ajan oldukları gerekçesiyle, terör örgütü tarafından infaz edildiği ortaya çıktı.

Yeni yıldan bu yana 74 terörist ikna yoluyla teslim

Terör örgütünde çözülme ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının da sayısını artırıyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 Ocak tarihinden 74 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İHA
Editör

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