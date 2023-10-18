PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusu ile ilgili detaylara ulaşıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar’ın, örgüt adına topladığı ve Almanya’ya gönderdiği maddi yardımları Kuzey Irak’taki PKK/KCK mensuplarına ulaştırdığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, MİT ve emniyet birimleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar’ın Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etmiş harekete geçen emniyet ve istihbarat birimleri Tokpınar’ı 12 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı. Başta Norveç olmak üzere, örgütün Avrupa ülkelerinde düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Şirin Tokpınar, terör örgütü adına para toplama ve aktarma faaliyetleri de yürüttüğü öğrenildi.

Yakalanan terörist ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. PKK/KCK’nın Norveç Kadın Yapılanması sorumlusu, örgüt adına topladığı ve Almanya’ya gönderdiği maddi yardımları Irak’ın kuzeyindeki PKK/KCK mensuplarına aktardığı, her yıl Türkiye’ye “akraba“ ziyaretlerinin yanı sıra örgüte müzahir ailelerle görüşerek, devletin halka yaptığı sözde zulmü araştırmak ve rapor haline getirip Norveç’e götürmek amacıyla geldiği anlaşıldı. PKK mensubu kadın teröristin, 12 Ekim’de Şırnak-İstanbul ve yine aynı tarihin akşamındaki İstanbul-Göteborg uçuşlarına rezervasyon kaydı olduğu belirlendi. MİT ve emniyet ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınan 54 yaşındaki kadın terörist, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusunun ardından 16 Ekim’de mahkemeye çıkarıldı. Örgüt üyesinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.