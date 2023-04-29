PKK/KCK ve FETÖ/PDY operasyonlarında 24 gözaltı

PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalarda, Başsavcılık ile koordine kurularak 49 şüpheli hakkında ayrı bir soruşturma dosyası açıldı.

Soruşturma çerçevesinde yaklaşık 1 yıl süren istihbari, teknik, siber ve analiz çalışmaları ile şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, eylemlere katıldıkları, Kandil’de örgütsel görüşme ve toplantı yaptıkları, PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü, bir kısım şüphelinin ise terör örgütü adına Avrupa ülkelerinde örgütsel faaliyetler içerisinde yer aldıkları tespit edildi.

Ayrıca operasyon hedefi olan şüphelilerden P.K.’nın HDP eski İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, M.Y.’nin HDP eski PM üyesi olduğu, H.Y. nin DBP eski Komisyon üyesi ve eski PM üyesi olduğu, F.Y. nin DBP eski ilçe sözde eşbaşkanı olduğu, D.M., Ö.Y., ve S.Y.’nin ise daha önce terör örgütü propagandası yapmak soruşturmasına konu olan sözde ajansta faaliyet gösterdikleri anlaşıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda Ankara TEM tarafından Ankara merkezli 14 ilde eşzamanlı olarak 49 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar neticesinde ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, şüphelilerin Ankara TEM Şube Müdürlüğünde gözaltı ve ifade işlemleri sonrası haklarında terör örgütü yöneticisi olmak, terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından hazırlanan fezlekeli tahkikat evrakı ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri planlanıyor.

FETÖ/PDY mensubu 4 şüpheliye gözaltı

Öte yandan, 2022 yılı içerisinde Ankara TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde askeri mahrem alanda geçmiş yıllarda görev almış, tutuklanmış şahıslardan sorumlu 27 terör örgütü mensuplarına yapılan operasyon sonrası elde edilen bilgiler, bulgular ve deliller ışığında soruşturma genişletilerek teknik ve fiziki takip çalışmaları için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kuruldu.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin yanı sıra birçok faaliyetleri gerçekleştirdikleri tespit edilen, FETÖ/PDY güncel mahrem yapısı içerisinde faaliyet gösterdikleri delillendirilen ve mali para hareketleri ile HTS hareketleri TEM uzmanlarınca analiz edilen 5 şüpheliye ve terör örgütü ile mensuplarının finanse edilmesinde paravan olarak kullanıldığı değerlendirilen 4 şirkete yönelik operasyon kararı alındı.

Ankara merkezli 3 ilde ve 11 adreste gerçekleştirilen Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM operasyon ekiplerinin koordine ettiği eş zamanlı şafak operasyonunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü güncel olarak finanse eden 4 şirket ve finans faaliyetlerini organize eden ve içerisinde kurye olarak görev alan 5 terör örgütü mensubuna yönelik çalışmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 3 bin 700 avro, 2 bin 600 dolar ve 13 bin lira ile çok sayıda örgütsel not ile dijital materyale el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü güncel mahrem ve finans yapılanmalarına deşifresine yönelik operasyonun genişleyeceği değerlendiriliyor.