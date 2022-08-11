PKK'lı Mehdi Mıçı ve beraberindeki 3 terörist İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapmak için İstanbul’a geldiği tespit edilen ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı’yla birlikte 3 teröristin daha yakalandığını bildirdi. Teröristlerin barındıkları yerlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

Silahlı terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapmak üzere İstanbul’a geldiği tespit edilen ve örgütün sözde özel kuvvetler bünyesi içerisinde bomba eğitimi veren, ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı, sahte kimlikle beraber yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mıçı’yla birlikte 3 teröristin daha yakalandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına İstanbul ilinde bombalı eylem (fedai eylem) yapmak üzere gelen sözde özel kuvvetler içinde bomba eğitimi veren ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı isimli örgüt mensubu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla, sahte kimlikle yakalanarak, gözaltına alınmıştır. 2014 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanına katıldığı tespit edilen teröristle birlikte, 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Kaldıkları yerde yapılan aramalarda silah, sahte kimlik ve dijital meteryallere el konulmuştur.”