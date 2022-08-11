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İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı tutuklandı
PKK'lı Mehdi Mıhçı ve beraberindeki 3 terörist yakalandı
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PKK'lı Mehdi Mıhçı ve beraberindeki 3 terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK-KCK adına eylem yapmak için İstanbul'a gelen 'Seydo Botan Gever' kod adlı Mehdi Mıhçı ile birlikte 3 teröristin daha yakalandığı operasyonla ilgili detayları açıkladı.

PKK'lı Mehdi Mıhçı ve beraberindeki 3 terörist yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK-KCK adına eylem yapmak için İstanbul’a gelen ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı ile birlikte 3 teröristin daha yakalandığı operasyonla ilgili detayları açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, PKK-KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının İran-Irak-Suriye sınırları üzerinden ülkeye giriş yapabileceği, akabinde sansasyonel nitelikli eylem arayışında olabilecekleri istihbaratına yönelik çalışma başlatmıştı. PKK/KCK terör örgütünce talimat verilmesi halinde eylemsel faaliyet konularında örgüt adına inisiyatif alarak sansasyonel nitelikte eylem yapabileceği değerlendirilen sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde faaliyet göstermekteyken sınır hattından illegal geçiş yaparak İstanbul’a gelerek eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı ve C.A. isimli terörist, polisin Fatih’te yaptığı baskınla 7 Ağustos günü sahte kimlikle yakalandı.

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Örgütün sözde özel kuvvetlerinde bomba eğitimi verdiği tespit edildi

Örgüt mensubu Mehdi Mıhçı hakkında yapılan incelemede, 2014 yılında PKK-KCK silahlı terör örgütüne katıldığı, örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasında yer alarak canlı bomba ve sabotaj konularında eğitim aldığı öğrenildi. Mehdi Mıhçı’nın, örgütün sözde özel kuvvetlerinde bomba yapımı konusunda hem eğitim aldığı hem de bomba yapımı konusunda uzmanlaşarak diğer sözde özel kuvvet bünyesinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına eğitim verdiği tespit edildi. Öte yandan Mehdi Mıhçı isimli teröristin, geçmiş dönemlerde metropollere fedai tarzda eylem yapmak amacıyla çok sayıda örgüt mensubunu gönderdiği ve terör örgütünün sözde taburunda faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

Güngören’deki adreste iki terörist daha yakalandı

Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince adreslere düzenlenen operasyonlarda Güngören’de bulunan iki ayrı adrese bugün eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında evde bulunan E.K. ve M.K. isimli iki terörist daha yakalanarak gözaltına alındı. Evde arama yapan polis ekipleri çok sayıda Dijital materyal, 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirdi.

İHA
Editör

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