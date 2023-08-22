PKK'nın kaçırdığı kızını 10 yıldır hasretle bekliyor

Terör örgütü PKK tarafından 10 yıl önce kızı kaçırılan ve Diyarbakır’daki oturma eyleminde de defalarca yer alan Türkan Mutlu, "Umudumu hiç yitirmedim. Acaba kızım beni unutmuş mudur? Ben kendisini ölene kadar unutmayacağım" dedi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek PKK’nın kaçırdığı evlatları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 450’nci gününde kararlılıkla devam ederken, Diyarbakır’a bu yıl diğer çocuklarından dolayı gidemeyen annenin feryadı yürekleri dağladı. 2013’ten bu yana kızı Ceylan Mutlu’dan bir haber bekleyen 47 yaşındaki anne Türkan Mutlu, "Umudumu hiç yitirmedim. Acaba kızım beni unutmuş mudur? Ben kendisini ölene kadar unutmayacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Evlat hasretinin 10. yılında konuşan Mutlu, "Kızım 17 yaşında dershaneye gidiyordu. Arka tarafında bulunan HDP binasında gençlerin düşüncelerini zehirlediler. Kızımı o dershaneye giden bir arkadaşı zehirledi. 17 yaşında bir kızı kandırıp dağa çıkardılar. Ben ölene kadar kızımı almak için mücadele edeceğim" dedi.

"Beni öldürmekle tehdit ettiler"

Kızını bulmak için 12 kere Diyarbakır’a gittiğini söyleyen Türkan Mutlu, "Irak’a bile gittim. Bana kızımı bir türlü vermediler. Terör örgütü beni öldürmekle tehdit etti. Evlat nöbeti tuttum. 4 çocuğum var bu sene onlara bakabilmek çalışıyorum. Bu sene Diyarbakır’a gidemedim ama kızımı bulmak için ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Kızım acaba beni unutmuş mudur?"

Gözyaşlarını tutamayan anne Mutlu, sözlerine şöyle devam etti: "Kızımı 17 yaşında HDP’liler kandırdı. Ben hep çocuklarımın devlete hayırlı biri olmasını istedim. Ben kendisinin gittiği günü bugün gibi hatırlıyorum. Kızım acaba beni unutmuş mudur bilmiyorum ama ben kendisini hiç unutmadım. Onu şu yaşında görsem acaba tanır mıyım?"

"Hiçbir çocuk HDP’siz dağa gitmez"

Kızı Ceylan kaybolduktan sonra çok araştırdığını ifade eden Mutlu, "Ceylan dershaneye gidiyordu. Dershanede bir kız ile arkadaş oluyor. O kız gitti, kızımı da götürdü. Hiçbir çocuk HDP’siz dağa gitmez. Hepsini kandırdılar. Ceylan 17 yaşındaydı, tertemiz bir kızdı. Temiz olmasını kullanarak kandırdılar kızımı. Devletimiz ’Ceylan hayatta’ diyor. Bu yüzden bir umudum var ama çok özledim. Şimdi sizlerle konuşurken bile Ceylan aklıma geliyor. Sanki bugün olmuş gibi yaşıyorum hâlâ. Bir anne olarak çok zorlanıyorum. Çok zor gerçekten. Bizden ne istiyorlar anlam veremiyorum. 2 kız, 2 oğlum var. 4’ünü de okutmaya çalıştım. Hepsini devlete faydalı iyi bir fert yapmak için çabaladım. Elimden ne geliyorsa kızımı kurtarmak için çabalayacağım" şeklinde konuştu.