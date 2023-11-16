PKK'nın sözde yöneticileriyle irtibatlı şahıs Rusya'dan gelince yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olan ve örgüte finans sağlayan şahıs, Rusya'dan İstanbul'a geldiği tespit edilerek yakalandı.

PKK'nın sözde yöneticileriyle irtibatlı şahıs Rusya'dan gelince yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olan ve örgüte finans sağlayan şahıs, Rusya’dan İstanbul’a geldiği tespit edilerek yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olan ve örgüte finans sağlayan bir şahsın Rusya’dan İstanbul’a geldiği tespit edildi. M.N.A. isimli şahıs, hakkında alınan yakalama kararı sonrasında İstanbul Fatih’te yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli daha sonra Tekirdağ’da sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman