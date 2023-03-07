PKK terör örgütünden kaçan iki terörist daha teslim oldu

PKK terör örgütünden kaçan iki terörist daha Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

PKK terör örgütünden kaçan iki terörist daha teslim oldu
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PKK terör örgütünden kaçan iki terörist daha Habur’daki hudut karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadelerini kullandı.