PKK'ya eleman aktaran öğretmen İstanbul'da yakalandı

İstanbul bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün dağ kadrosuna eleman toplayan 1 öğretmen yakalandı.

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  • 05.04.2022 09:17
  • Güncelleme: 05.04.2022 09:26
PKK'ya eleman aktaran öğretmen İstanbul'da yakalandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İstanbul bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün dağ kadrosuna eleman toplayan 1 öğretmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari’de bir okulda bölücü terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna eleman topladığı iddia edilen bir öğretmenin, İstanbul’da saklandığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında teşhis ve ifade bulunan M.B.D.(46) adlı örgüt yanlısı öğretmenin, Hakkari’de bir okulda aktif olarak görev yaptığı ve çalıştığı okulda örgütün kırsal kadrosuna çok sayıda eleman topladığı belirtildi. Yapılan istihbarat doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, M.B.D.’nin Üsküdar’da bir evde kaldığını belirledi. Zanlının yakalanması için 31 Mart’ta Üsküdar’daki eve baskın düzenlendi. Operasyon M.B.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan ifade işlemlerinin ardından zanlı 1 Nisan’da savcılığa sevk edildi.

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Örgüte eleman toplayan öğretmen, çıkarıldığı mahkemece “Silahlı Terör Örgütü Üyeliği”neden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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