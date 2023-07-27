Plaj voleybol turnuvası yarın başlıyor

Gölcük Belediyesi’nin 3 gün boyunca düzenleyeceği Plaj Voleybolu Turnuvası, yarın başlıyor.

Gölcük Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Plaj Voleybolu Turnuvası, bu yıl da 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında çekişmeli maçlara sahne olacak. Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu parkı karşısındaki spor tesislerinde düzenlenecek turnuvaya katılan takımlar, kum üzerinde yetenekleri konuşturacak. Turnuvaya hemşehrilerini davet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Spora gönül veren tüm vatandaşlarımızın tatillerini dolu dolu geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Yarın başlayacak olan plaj voleybolu turnuvamıza tüm gençlerimizi ve sporseverleri bekliyoruz” dedi.