Plaj voleybolunda büyük mücadele

Gölcük’te düzenlenen plaj voleybolu turnuvası, küçükler kategorisinde heyecanlı geçen final müsabakalarının ardından son erdi.

Gölcük Belediyesi yaz spor etkinliklerinin açılış turnuvası olan plaj voleybolu turnuvası, küçükler kategorilerinde de tamamlandı. 149 takım ve 322 sporcunun katılımıyla, tatlı rekabete sahne olan plaj voleybolu turnuvası, küçükler kategorisi ile sona erdi. Değirmendere Yüzbaşılar Sahili’nde heyecan dolu müsabakaların yaşandığı turnuvada küçüklerin mücadelesi izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Turnuvanın finaline katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, müsabakaları ilgiyle takip eden seyircilerimize, hakemlerimize ve organizasyonda emeği geçen Gölcük Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Dereceye giren takıma ödülleri verildi. Yaz spor etkinlikleri; 1-2-3 Ağustos tarihlerinde Mehmet Sezer Sokak Basketbol Turnuvası ile devam edecek.