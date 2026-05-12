Plaka yok, kask yok: 3 kişi tek motosiklete bindi ön kaldırıp şov yaptı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde plakasız motosikletle trafiğe çıkan 3 kişi hem kasksız yolculuk yaptı hem de motosikletin önünü kaldırarak trafikte tehlike saçtı.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde, kasksız ve koruyucu ekipman kullanmadan plakasız motosiklete binen 3 kişi trafikte tehlikeli hareketler sergiledi. Kasksız şekilde seyreden sürücünün motosikletin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerlediği anlar dikkat çekti. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan şahısların rahat tavırları pes dedirtti. Trafikteki tehlikeli yolculuk, saniye saniye kaydedildi.