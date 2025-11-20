Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde plakasız ve çekme belgeli araçla kaçmaya çalışan sürücüye 71 bin TL ceza kesildi.

Uzunköprü ilçesinde devriye görevi yürüten Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mescit Mahallesi Sanayi Sitesi Caddesi üzerinde ön ve arka plakası olmayan mavi renkli Megane marka aracın sanayi ışıklı kavşağa doğru seyir halinde olduğunu fark etti. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, ani bir manevrayla kaçmaya başladı. Kısa süren takip sonucunda araç, Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde kontrollü bir şekilde durduruldu. Aracı kullanan A.K. üzerinde yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, aracın trafikten çekme belgeli olduğu tespit edildi. Sürücü A.K.’ye toplam 71 bin 246 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan alkol muayenesinde 2.00 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti de 10 ay süreyle geri alındı. Araç yediemin otoparkına çekilirken, hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatılan sürücü Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.