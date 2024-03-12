Planetaryum'a miniklerden yoğun ilgi

Serdivan Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerden biri olan gezegen evi (Planetaryum) öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Serdivan Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerden biri olan Planetaryumda güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsü özel bir sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor. Gezegen evinde uzayın derinlikleri birebir izlenirken, ziyaretçilere gök cisimleri hakkında temel bilgiler de anlatılıyor. 7’de 70’e herkesin ilgisini gören tesis özellikle öğrencilerin dikkatini çekiyor.