Plasiyerin hırsızlık yalanını polis yutmadı

Bursa’da satış elemanı (plasiyer) olarak çalıştığı sigara firmasıyla aralarında alacak verecek meselesi olduğunu iddia eden H.K ve arkadaşının kurguladığı "hırsızlık" oyunu, polisin derin araştırmaları sonucu çözüldü.

Osmangazi ilçesinde 26 Ekim’de sigara dağıtım firmasında çalışan H.K’nin, araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polise bilgi veren H.K, aracından yaklaşık 300 bin lira değerinde sigara ve çakmak çalındığını söyledi. Bunun üzerine, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekip, güvenlik kameraları ve aracın GPS kaydını inceledikten sonra H.K ‘nın olay yerine gelip biraz durduktan sonra olay yerinden ayrıldığını tespit etti. Olay yerini incelemeye giden polis arazide bir miktar sigara bulunmasının ardından ise H.K’yı gözaltına aldı.

H.K emniyetteki sorgusunda yaptığı açıklamada alacak meselesinden dolayı, şirkete kızdığı için sigara ve çakmaları gizlice alarak arkadaşı M.A.T ile birlikte olay yerine götürdüklerini, daha sonra ise hırsızlık oldu diye ihbar ettiğini söyledi.

Polis M.A.T’yi olayda çalındığı beyan edilen sigara ve çakmaklarla yakaladı.

Yapılan aramalarda 38 karton sigara ile 7 kutu çakmak ele geçirildi.

Şüpheli H.K. ve M.A.T’nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.