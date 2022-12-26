Plastik, kağıt ve metal atık kutuları okullardaki yerini aldı

Darıca Belediyesi, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde ilçede bulunan tüm okullara plastik, kağıt ve metal atık kutusu dağıttı.

Darıca Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde ilçede bulunan tüm okullara plastik, kağıt ve metal atık kutusu dağıttı.

Sıfır atık konusunda daha bilinçli bir nesil yetiştirmek istediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda daha duyarlı bir nesil yetiştirmek için okullarımıza plastik, kağıt ve metal atık kutusu yerleştiriyoruz. Amacımız, öğrencilerimize yönelik farkındalık çalışması yapmak. ’Yeşili sev Darıca’yı koru’ anlayışıyla hareket ederek, çevre bilinci oluşturmak istiyoruz. Darıca Belediyesi olarak daha temiz ve daha yaşanabilir bir Darıca için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Öğrencilerimiz de atıkları geri dönüşüm kutularına atarak hem ekonomiye katkı sağlayacaklar hem de çevremizi koruyacaklar" dedi.