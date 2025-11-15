Plastik ürünlerde ek vergiye takılmamak için artık sertifika Türkiye'den alınabilecek

Plastik içeren ürünlerin yurt dışına atışında vergi avantajı sağlamak için önemli bir adım atıldı. Plastik sektörü üreticileri, ek vergiye tabi olmadan ürünlerini Avrupa’ya gönderebilecek.

İngiltere ve İspanya’ya ürün gönderen firmaların ’plastik vergisi’ ödememek için daha önce bu belgeyi sadece Belçika’daki bir kuruluştan almak zorunda olduklarını belirten Certiloop Genel Müdürü Yağmur Eroğlu, "Artık firmalar gönderdikleri ürünün ne kadarının geri dönüştürülmüş olduğunu Türkiye’de belgeleyebilecek. Böylece geri dönüştürülmüş kısım için ton başına 450 euro olan vergiden kurtulacak. Bu verginin yakın zamanda tüm Avrupa’ya yayılacağı düşünüldüğünde bu sertifikayı Türkiye’den almanın önemi giderek daha da artacak" dedi. Plastik içeren bir ürünü ihraç etmek isteyen firmalar, her yerde geçerli sertifikalarını artık Türkiye’den temin edebilecek. Türkiye’nin kendi akredite sistemi sayesinde sanayiciler artık test ve belgelendirme süreçlerinde yurtdışına bağımlı kalmadan, daha hızlı ve uygun maliyetlerle uluslararası geçerliliğe sahip belgelere erişebilecek. Eroğlu, Avrupa’da uygulanmaya başlanan ve giderek genişleyecek olan ’plastik vergisi’ ile ilgili süreci şöyle anlattı: "Şu anda İspanya ve İngiltere, yurtdışından kendi ülkelerine gelen ve içerisinde geri dönüştürülmemiş plastik olan ürünlere ’plastik vergisi’ adı altında ton başına 450 euro vergi uyguluyor ve bu uygulama diğer Avrupa ülkelerine de yayılacak. Bu vergiden kurtulmanın tek şartı, gönderilen ürünün ne kadarının dönüştürülmüş plastikten olduğunu ispat etmek. Örneğin sizin gönderdiğiniz ürünün ambalajındaki plastiğin yarısı geri dönüştürülmüş ise siz bu yarısı için vergiden muaf oluyorsunuz. Ancak bunu belgelemeniz lazım. İngiltere ve İspanya’ya ürün gönderecek olan firmalar bize başvurduğunda, biz ürünün ne kadarının geri dönüştürülmüş plastik olduğunu tespit edip bunu belgelendiriyoruz ve firmanın vergi ödememesini sağlıyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre sertifikalandırılmış ürünler sayesinde, toplamda yaklaşık 170 milyon euroluk bir vergiden kurtulma şansına sahip oluyor. Şu anda bu ürünlere vergi konuluyor ancak ileride Avrupa’nın yeni ambalaj mevzuatı gereği içinde geri dönüştürülmüş malzemelerin olmadığı ürünlerin Avrupa’ya girişi komple yasaklanacak. Firmalar 2030 yılına kadar geri dönüşebilir ambalaja da geçmek ve ürünlerindeki bu geçişi sağlamak zorunda. Bu nedenle her ürüne sertifika gerekecek. Biz bu sertifikayı verecek olan ikinci kurumun Türkiye’de olmasını çok önemsiyoruz ve Türk ihracatçılara çok önemli bir katma değer sağlayıp sermayeyi içeride tutacağımıza inanıyoruz" dedi.