Plato AVM 11. Yaş Günü Etkinlikleri
21 Aralık 2012 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan Sultanbeyli'nin ilk Alışveriş Merkezi Plato AVM bu yıl 11. yaş gününü birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutluyor. Maysa ve Bulut Cumartesi ve Pazar günü 13:00 15:00 ve 17:00 saatlerinde 3 set olarak Plato AVM ziyaretçileri ile buluşacak
21 Aralık 2012 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan Sultanbeyli’nin ilk Alışveriş Merkezi Plato AVM bu yıl 11. yaş gününü birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutluyor. "Maysa ve Bulut" Cumartesi ve Pazar günü 13:00 15:00 ve 17:00 saatlerinde 3 set olarak Plato AVM ziyaretçileri ile buluşacak
16-17 Aralık itibariyle başlayan etkinlikler 21-22-23-24 Aralık tarihlerinde de devam edecek. İlk olarak TRT yapımı lisanslı çocuk etkinliği olan "Maysa ve Bulut" Cumartesi ve Pazar günü 13:00 15:00 ve 17:00 saatlerinde 3 set olarak Plato AVM ziyaretçileri ile buluşacak. 21-24 Aralık tarihlerinde ise 4 gün sürecek etkinliklerde yüz boyama, eğlenceli yarışmalar ve kukla gösterileri 14:00-16:00 saatleri arası misafirlerini ağırlayacak.