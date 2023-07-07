Plato'da '15 Temmuz Satranç Turnuvası' düzenlenecek

Sultanbeyli’de yer alan Plato Alışveriş Merkezi’nde “15 Temmuz Satranç Turnuvası” düzenleniyor. İki gün sürecek turnuvada dereceye girenlere hediye çekleri verilecek.

Plato AVM, yeni bir turnuvaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Satranç Federasyonu iş birliği ile düzenlenecek turnuva, 15-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dereceye girenlere 750 TL, 500 TL ve 250 TL’lik hediye çeki ödülü verilecek.

Plato Alışveriş Merkezi Yönetim Koordinatörü Selim Ayyıldız, uzun süredir birçok turnuvayı gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Satranç her yaştan katılımcıya sahip, kişisel gelişime önemli katkılar sağlayan bir spor. İstanbul Satranç Federasyonu iş birliğiyle birçok turnuvayı Sultanbeyli’de gerçekleştirmek bize ziyadesiyle gurur veriyor. Plato Alışveriş Merkezi olarak 15 Temmuz gibi ülkemiz için oldukça büyük öneme sahip bir günde yeni bir turnuva düzenlemek ise ayrı bir mutluluk. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvaya tüm satranç severler katılabilecek. Gerekli bilgilere Plato Alışveriş Merkezi sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.