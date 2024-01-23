Plaza Sufisi kitabı raflarda yerini aldı

Yazar Selcen Gür’ün kitabı Plaza Sufisi raflarda yerini aldı.

Yazar Selcen Gür’ün, kişisel gelişim, felsefe, psikoloji ve tasavvuf ile harmanlanan ‘Plaza Sufisi’ adlı kitabı raflarda yerini aldı. Plaza Sufisi’nin kim olduğunu açıklayan Yazar Gür, ’’Metropolde yaşayan, büyükşehir keşmekeşinde hayat süren, gündelik haz bombardımanına maruz kalan ve hiçbir şeye yetişemeden evine dönen insanlar, yani benim, sizsiniz, hepimiziz. Böylesi bir terkip kullanma nedenim de tasavvuf ve psikoloji pencerelerinden görünenleri hikâye etmemden ötürü ’’ dedi.

Tasavvuf ve psikolojiye vurgu yapan Yazar Gür, ’’Önceki nesillere göre yaşam koşullarımızda artan konfora kıyasla hayattan duyduğumuz tatminin aynı oranda artmadığının, hatta aksine azaldığının hepimiz farkındayız. Yani barınma, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, temizlik, yemek, seyahat, ortalama yaşam süresi gibi kriterler baz alındığında, önceki jenerasyonlara göre çok daha iyi durumdayız. Ortalama yaşam süremiz de onlardan daha uzun. Ancak hayat standartlarımızdaki bunca gelişmeye karşın psikolojik sağlığımız daha iyi olmadığı gibi, onlardan daha kötü durumda olduğumuzu söyleyebiliriz’’ şeklinde konuştu.

Hızlı ilerleyen çağımızda sabra dikkat çeken Yazar Gür, ’’Bir kere sabır, tahammül göstermek demek değil. Sabır, insanı güçlü kılan ve motive eden bilinçli bir tercih. Sabır göstermek olumlu, bize fayda veren bir eylem, bunu hatırdan çıkarmamak lazım. Tahammül göstermek ise olumsuz, bize zarar veren bir yükün hamallığı değil mi? Bence öyle. Karşılaştığımız bir sıkıntıya çözüm aramak ve ahlak çerçevesinde bilinçli bir irade ortaya koymak sabrın göstergesi’’ diye konuştu.