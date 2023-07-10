Podcast atölyesi ilk mezunlarını verdi

Nilüfer Belediyesi Dijital İçerik Stüdyosu’nda düzenlenen ilk Podcast Atölyesi, sona erdi. Programa katılan 20 kursiyer, sertifikalarını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in elinden aldı.

‘Yeni nesil Nilüfer’ anlayışıyla kurulan Nilüfer Belediyesi Dijital İçerik Stüdyosu’nda kendisini geliştirmek isteyenlere yönelik podcast atölye çalışmaları başladı. Ücretsiz düzenlenen Nilüfer Belediyesi Podcast Atölyesi’ne 150 kişi başvurdu. Yaşları 15 ile 58 arasında değişen 20 katılımcı, eğitimden faydalanmaya hak kazandı.

Podcast Atölyesi Koordinatörü ve Eğitmeni Özcan Yazıcı’nın yaptığı atölye çalışmasında podcastin yapımından, gelir elde edilmesine kadar geçen süreçlerle ilgili bilgi verildi. Teorik ve uygulamalı eğitim sürecinin ardından kursiyerlere sertifika verildi.

Sertifika töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi Dijital İçerik Stüdyosu ile gençlere ve bu alanda çalışmak isteyenlere çok değerli bir imkan sağladıklarını söyledi. Atölye çalışmasına katılanları kutlayan Başkan Erdem, yayın hayatlarında başarılar diledi.

Sertifika töreniyle ilk atölye çalışması sona ererken, Nilüfer Belediyesi Dijital İçerik Stüdyosu’ndaki eğitimlerin ayda bir olmak üzere devam edeceği belirtildi.