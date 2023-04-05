Polar oyuncaklar çocukların yüzünü gülümsetti

Osmangazi Belediyesi, tüm ülkeyi derin üzüntüye boğan deprem felaketinin yaralarını sarabilmek için belediye personeliyle diktiği polar oyuncakları Gaziantep ve Hatay bölgesindeki çocuklara hediye etti.

Osmangazi Belediyesi, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen çocuklar için belediye bünyesinde yer alan personeliyle polar ile oyuncak yapma atölyesi düzenledi. Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) işbirliğiyle Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği programda kesiminden dikimine emek sarf ederek birbirinden renkli oyuncaklar hayata geçiren personeller, depremin çocuklar üzerindeki etkisini hafifletebilmek adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

El emeği göz nuru oyuncakları deprem bölgesindeki çocuklara ulaştıran Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hasine Ardalı ise belediye personelinin bu süreçte anlamlı bir dayanışma örneğine imza attığını belirtti.