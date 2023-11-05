Polat çifti tutuklanarak cezaevine gönderildi

Dilan Polat ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12’si tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Dilan Polat, "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

İfadeler 4 saat sürdü

Sabah saat 09.00’da adliyeye getirilen 18 şüphelinin saat 10.30’da ifadeleri alınmaya başladı. Şüphelilerin sorguları için 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Yaklaşık 4 saat süren sorgunun ardından 18 şüpheliden Engin ve Dilan Polat’ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilen 18 şüphelinin sorguları saat 20.40’da başladı. Dilan Polat’ın hakimlik sorgusu esnasında baygınlık geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. 18 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki sorgusu yaklaşık 6 saat sürdü. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezaevine gönderildiler

Mahkemenin kararından sonra adliyedeki işlemleri tamamlanan tutuklular güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi. Şüpheli yakınlarının ise gece boyunca adliyenin önünde çıkacak sonucu bekledikleri görüldü.