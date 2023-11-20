Polatlar Mahallesi konağına kavuştu

Ankara’nın Sincan Belediyesine bağlı Polatlar Mahallesi de konağına kavuştu.

Sincan Belediyesi açılış zincirine bir halka daha ekledi. Yenikayı ve Yenipeçenek Mahallelerine yapılan konakların ardından Polatlar Mahallesi de konağına kavuştu. Açılış töreninde konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Polatlar Mahallesi’nin cazibesini arttıracak önemli bir yatırım” diyerek konağı kadınlara emanet etti.

Sincan Belediyesi açılışlara hız kesmeden devam ediyor

Gerek iç-dış tasarımları, gerekse mimari yapıları ve çevre düzenlemeleriyle kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artıran mahalle konaklarına bir yenisi daha eklendi. Yenikayı ve Yenipeçenek Konaklarının ardından Polatlar Konağı da törenle hizmete açıldı. Yörenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek olan konak, mahalle sakinlerinden de tam not aldı.

“Köydeki cazibeyi arttıracak önemli bir yatırım”

Açılış töreninde konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, konakların mahallelere ayrı bir renk kattığını ifade etti. Başkan Ercan, “Köydeki cazibeyi arttırmak için önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Köyümüzün bu konağını hanımlara emanet ediyorum, çünkü kadınların elinin değmediği yerde hiçbir şey olmaz. Buranın dolu dolu, canlı olması lazım. Çocuklarla gençlerle şenlenmesi lazım. Düzeni sizlere ait hanımlar. Allah ağız tadıyla kullanmayı nasip etsin, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Ercan ve beraberindekiler konağı gezdi.