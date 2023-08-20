Polatlı'da iki ayrı trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, otomobillerin traktörün römorkuna çarpması sonucu meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Polatlı'da iki ayrı trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde, otomobillerin traktörün römorkuna çarpması sonucu meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlk kaza saat 21.30 sıralarında Polatlı-Konya yolu Karahamzalı Mahallesi çıkışında meydana geldi. Almanya’dan Türkiye’ye yakınlarını ziyarete gelen Osman Doray’a ait yurtdışı plakalı otomobil, Polatlı istikametine gelen buğday yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, sürücü Yakup Doray hayatını kaybetti. Araç içerisindeki 2 kişi ise ağır yaralandı.

İkinci kaza ise 22.00 sıralarında Yaralı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Türktacir ve Yaralı yolu üzerinde seyir halindeki traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.