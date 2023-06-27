Polatlı'da ilk hasat buğday satışa sunuldu

Polatlı’da 2023 yılının ilk hasat buğdayı Polatlı Ticaret Borsası’nda satışa sunuldu. Ürünün 100 kilosu sembolik fiyattan açık artırma ile 120 TL/kg satıldı. Geri kalanı tonu 6 bin liradan satışa sunuldu. Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu, 2023 hasat yılının üreticiler, tüccarlar ve Polatlı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Harman sezonun başlaması ile birlikte çiftçiler bir yıl boyunca emek verdiği mahsullerini biçmeye başladı. Polatlı Ticaret Borsası’nda Bugün 2023 yılı ilk buğdayı satıldı. Buğday’da bu yılın ilk hasadı Karacaahmet Mahallesi’nden geldi. Ürün cinsi Esperia olarak geçen mahsulün sahibi Ufuk Çınar Polatlı Ticaret borsasında ürünün satışını gerçekleştirdi. Polatlı Ticaret Borsasında 2023 yılı ilk buğdayı 100 kilosu sembolik olarak açık arttırma ile 180TL/kg’den Yasettin Ünal tarafından satın alındı. 2023 yılı ilk buğdayının 6 Bin 900 kilogramı ise kilosu 7 TL’den satıldı.

Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu “Değerli arkadaşlar biz her hasat başını yeni bir yıl olarak değerlendiririz. Hasat başı depolar sıfırlanır yeni bir hasat dönemine girilir hasat dönemi büyük bir heyecan ile beklenir. Eski günlerden itibaren hasat dönemleri bizde bayram gibi kutlanır. Bu yıl arpa satışında da izah ettiğim gibi üretici ürününü geçen yıl’dan bu yıla aktardığı için tüccar ve sanayicinin de elinde ciddi anlamda stok olduğu için hububat fiyatları aşağıda seyrediyor. Umuyoruz ki Toprak Mahsulleri Ofisi ciddi alımlar yaparda piyasaya müdahale eder ve fiyatlar yükselir. Hem siz değerli tüccarlar açısından hem de üreticimiz açısında iyi bir hasat olmasını diliyorum. Bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum”dedi.