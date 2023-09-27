Polatlı E-90 Karayolu üzerindeki üst geçidin yıkıma başlandı

Polatlı E-90 Karayolu üzerine bulunan üst geçidin yıkımına başlandı.

Polatlı-Eskişehir E-90 Karayolu üzerinde bulunan ve bakımsız görüntüsü nedeniyle vatandaşların sık sık şikayet ettiği Zafer Mahallesi Parkı’nın yanında yer alan üst geçit yıkılıyor. Çalışmalarda herhangi bir sorun yaşanmaması için ekipler tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. İş makineleri kullanılarak üst geçit kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Yıkımı tamamlandıktan sonra Karayolları tarafından yenisi yapılacak olan üstgeçit ise asansörlü olacak.