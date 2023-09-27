Poliçe prim kredisi 'En İnovatif Ürün Kategorisinde' altın ödülü kazandı

Quick Finans, sektörün en prestijli ödüllerinden biri olan Smart-i Awards’ta “En İnovatif Ürün Kategorisi"nde altın ödülü kazandı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin 12. Sigorta Haftası’nda düzenlediği 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi’nde, PSM (Payment System Magazine) tarafından sigortacılığın gelişmesini hedef alan inovatif ürün ve hizmetleri desteklemek amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen Smart-i Awards (Smart Insurance Awards) ödül töreni, 26 Eylül’de Swissotel’de gerçekleşti. Smart-i Awards ödüllerinde Poliçe Prim Kredisi ürünü ile finale kalan Quick Finans, En İnovatif Ürün, Hizmet, Proje kategorisinde altın ödülünün sahibi oldu. Sigorta ve finans sektöründen yüzlerce başvuru arasından yapılan değerlendirme sonucunda verilen ödülü firmanın Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ aldı. Karadağ, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Türkiye’de ilk defa bir sigorta grubu tarafından kurulan finansman şirketi vizyonu ile sigorta ve kredi ürünlerini bir arada bütünleşik ürünler olarak sunma iddiasıyla yola çıktık. Finansal teknolojiler (fintech) ve sigorta teknolojileri (insurtech) kavramlarını buluşturan bir ‘finsurtech’ yaklaşımı ile gömülü finans ürünü olan ‘Poliçe Prim Kredisi’ni geliştirerek Türkiye’de ilk defa uygulamaya aldık. Bu şekilde SEDDK Başkanımız Sayın Mehmet Akif Eroğlu’nun zirvedeki konuşmasında ifade ettiği gibi geleneksel yöntemlerden uzaklaşarak, yenilikçi bir anlayışla müşteriye fayda sağlayacak, finansal kapsayıcılığı yüksek bir ürün geliştirmiş olduk.”

Şirketin grup teknoloji şirketi Valde ve ana yazılım sağlayıcısı Cybersoft’un ortak çalışmaları ile geliştirilen inovatif ürünü aşamalı olarak tüm sektörün kullanımına sunmayı planladıklarını kaydeden Karadağ, “Sigorta sektörünün önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan ürünümüzle hem ticari hem de bireysel poliçe müşterilerinin artan poliçe prim tutarlarının poliçe süresine kadar esnek taksitlendirilmesi ile nakit akışlarına uygun olarak ödemelerini kolaylaştırmaktayız. Böylelikle acentelerimiz poliçe teklifini sundukları anda, alternatif bir finansal çözümle müşterilerine Poliçe Prim Kredisi’ni önererek, poliçe alımlarında esneklik sağlamaktadır” diye konuştu.

Quick Finans’ın henüz ilk yılında sektörün en prestijli ödüllerinden olan Smart-i Awards’ta altın ödülü kazandığını belirten Karadağ, “Hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olduğu gibi bundan sonraki inovatif ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarımızda motivasyonumuza önemli bir güç katacaktır” dedi.

“Değişim için önemli bir referans”

TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar ise, Smart-i Awards’ı sektörün değişimi yolunda önemli bir referans olarak görüp destelediklerini vurguladı. Yaşar, sigortacılık sektörünü daha da ileriye taşımak için geliştirilen inovatif ürün ve hizmetlerin önünü açmak, inovatif projelerin gelişimindeki deneyimleri, tecrübeleri yayarak, daha çok yeni nesil sigorta teknolojileri ve fikirleri üretmek, bunların sigorta sektörüne entegrasyonunu sağlamak ve verimliliğini artırmak için programın önemine dikkati çekti. Sigortalılık oranının artırılmaya çalışıldığı bu süreçte sektörü büyütmenin, sigortalı faydasına yeni ürünler geliştirip kullanımını yaygınlaştırmanın yolunun da inovatif ürün ve fikirlerin önünü açmaktan geçtiğini belirten Yaşar, “Her alanda olduğu gibi sigortacılığın geleceğini de müşteriler şekillendiriyor. Müşteri ihtiyaçları ve hedefleri tüm paydaşlar için büyüme stratejileri ve inovasyon gündemi hakkında iç görü sağlıyor” ifadelerini kullandı.