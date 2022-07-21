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Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için polis meslek yüksekokullarına (PMYO) giriş sınavı duyurusunu yayımladı. PMYO'ya yeni eğitim öğretim yılında 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.

Polis Akademisi'ne 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı polis meslek yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 2 bin erkek, 500 kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. PMYO’ye başvurmak isteyenlerde aranan şartlar ise şöyle:

"2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünde en az 250 ham taban puan ve üzeri alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2022 yılı YKS TYT puan türünden en az 200 ham puan taban puan ve üzeri puan almış olmak. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzelmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak. Kadınlar için 1 metre 62 santimetre ve erkekler için 1 metre 67 santimetreden kısa boylu olmamak ve beden kitle indeksi 18 dahil olmak üzere 27 arasında olmak."

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Adaylar, 25 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında ’http://www.pa.edu.tr’ adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecekler.

İHA
Editör

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