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- Polis bu sefer de ormandaki alevlerle mücadele etti: Orman yangınına polis müdahalesi kameraya yansıdı
Polis bu sefer de ormandaki alevlerle mücadele etti: Orman yangınına polis müdahalesi kameraya yansıdı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de Malkara ilçesinde çıkan yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına katıldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de Malkara ilçesinde çıkan yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına katıldı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube ekipleri ve emniyet bünyesindeki TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin alevlere müdahale ettiği anlar anbean polis kamerasına yansıdı. Söndürülen ormanda soğutma çalışması sürüyor.