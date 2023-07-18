Polis bu sefer de ormandaki alevlerle mücadele etti: Orman yangınına polis müdahalesi kameraya yansıdı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de Malkara ilçesinde çıkan yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına katıldı.

Polis bu sefer de ormandaki alevlerle mücadele etti: Orman yangınına polis müdahalesi kameraya yansıdı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de Malkara ilçesinde çıkan yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına katıldı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube ekipleri ve emniyet bünyesindeki TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin alevlere müdahale ettiği anlar anbean polis kamerasına yansıdı. Söndürülen ormanda soğutma çalışması sürüyor.