Polis ekipleri kaçak ürüne geçit vermiyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince bir şahsın aracında ve deposunda yapılan aramada, 128 bin 600 makaron, 12 kilogram tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Polis ekipleri kaçak ürüne geçit vermiyor
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince bir şahsın aracında ve deposunda yapılan aramada, 128 bin 600 makaron, 12 kilogram tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce alınan karara istinaden bir şahsın aracında ve depo olarak kullandığı adreste arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 123 bin 800 boş, 4 bin 800 doldurulmuş makaron, 12 kilogram tütün, 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Polis ekipleri kaçak ürüne geçit vermiyor