Polis ekipleri okul çevrelerindeki denetimlerini arttırdı

Edirne’de ders bitimi okul önlerinde görev alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okullarda huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik uygulama yaptı.

Edirne İl Genelinde Çocuk Şube Müdürlüğü Koordinesinde Motosikletli Yunus Timleri, Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine bağlı 65 ekip ve 110 personelin katılımıyla eş zamanlı okul çıkışları sağlandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentteki okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla yürüttükleri çalışmalarını sürdürüyor. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent geneli ve ilçelerdeki okullarda huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Okulların çevresinde şüpheli gördükleri şahısları durduran ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Öğrenci ve velilere uygulamalarla ilgili bilgilendirme yapan polis ekipleri, denetim ve uygulamaların artarak devam edeceğini belirtti. Polis ekiplerinin yanına gelen öğrenciler, merak ettiği sorulara da yanıt buldu.

Ayrıca okulların çevresindeki büfe ve marketlerde de denetim yapan ekipler, 18 yaşından küçük şahıslara tütün vb ürünlerin satılmaması yönünde uyarılarda bulundu.