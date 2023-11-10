Polis ekiplerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Atatürk'e saygı duruşu
15 Temmuz Şehitler köprüsünde saatler 09.05'i gösterdiğinde baygı duruşunda bulunuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ve polis ekiplerinin de katıldığı etkinlikte Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yolu kapatıldı.
15 Temmuz Şehitler köprüsünde saatler 09.05’i gösterdiğinde baygı duruşunda bulunuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ve polis ekiplerinin de katıldığı etkinlikte Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş yolu kapatıldı.
10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tören düzenlendi. Sirenlerin çaldığı saygı duruşu sırasında Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş yönü de kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen törene Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Çevre-Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Atlı Polis Grup Amirliği, Köpek Eğitim Merkezi Grup Amirliği, Polis Arama Kurtarma Büro Amirliği katıldı.