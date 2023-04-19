Polis ekiplerinden bayram öncesi emniyet kemeri denetimi

Edirne’de polis ekiplerince Ramazan Bayramı nedeniyle kara yolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla ’Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz’ mottosuyla denetim yapıldı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüm yurtta olduğu gibi Edirne’de de trafik denetimleri sürüyor. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, otogarda ve uygulama noktasında emniyet kemeri denetimi gerçekleştirerek hem sürücüleri hem de yolcuları emniyet kemeri takmanın önemi konusunda bilgilendirdi.

Edirne otogarında slayt gösterisi ile sürücüler ve yolcuları bilgilendiren ekipler, emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına vurgu yaptı.

"Böyle bir uygulama olmasına sevindim"

Hemşirelik öğrencisi İdal Usta, "Güzel bir uygulama. Çevremde gördüğüm ve haberlerde duyduğumuz, kazaların çoğu emniyet kemeri takılmadığından dolayı oluyor. Ufak atlatılabilecek sıyrıklar aslında çok büyük kazalara ve insan hayatına mal oluyor. Çoğu insan kemer takımına dikkat etmiyor. Araca bindiğimiz zaman o kemeri takmamız gerekiyor. Bu da Edirne’de yapılan güzel bir uygulama, otogarda olması da daha mantıklı. O yüzden böyle bir uygulama olmasına sevindim" dedi.

"35 yıldır sürekli emniyet kemeri takıyorum"

Otobüs Şoförü Hasan Kenar, "35 yıldır sürekli emniyet kemeri takıyorum. Güzel bir alışkanlık. Herkese tavsiye ediyorum. Araçta levha da var tüm yolcularımıza söylüyoruz" diye konuştu.

Ailesi ile birlikte bayram seyahatine çıkan Tuncay Yılmaz, "Ailece emniyet kemeri takıyoruz. Çocuklarımıza da emniyet kemeri takmayı alıştırdık. En ufak bir hızda bile insan savunmasız kalıyor. Emniyet kemeri insanı gerçekten hayata bağlıyor" şeklinde konuştu.

Emniyet kemeri denetimlerinin bayram boyunca devam edeceği belirtildi.