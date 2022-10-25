Polis ekiplerinden göçmen kaçakçılığı operasyonu

Edirne’de Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 yabancı uyruklu şahıs göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileriyle birlikte Hükümet Caddesi’nde çalışma gerçekleştirdi. Göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları kontrolde bir taksiyi durdurdu.

Yapılan arama sonucu taksideki 3 düzensiz göçmenden Suriye uyruklu O.G.’nin üzerinde, göçmen kaçakçılığından elde ettiği düşünülen 21 bin 500 Euro ile bin 815 Türk Lirası ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan O.G. gözaltına alındı.

Taksideki Suriye uyruklu A.B.’nin üzerinde yapılan aramada ise 3,46 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Suriye uyruklu A.B.’nin hakkında uyuşturucu bulundurmak suçundan işlem yapıldı.