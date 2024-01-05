Polis ekiplerinden sürücülere kurallara uyum uyarısı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, ticari taksi şoförlerini trafik kuralları konusunda uyararak bilgilendirici broşür dağıttı.

Edirne’de şehirlerarası otobüs terminali ve uygulama noktalarında araçları durdurarak emniyet kemeri ve kış lastiği başta olmak üzere diğer kurallara uyum noktasında uyarılarda bulunan polis ekipleri, kurallara uyan sürücülere kalem, broşür ve çeşitli hediyeler dağıttı. Sürücülerin çocuklarına da kırmızı düdük dağıtarak emniyet kemeri takmanın önemine değinen polis ekipleri, denetimlerdeki amacın farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyerek hatırlatmalarda bulundu.

Taksi şoförlerine emniyet kemeri kullanımı, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma, trafikte seyir halindeyken telefonla konuşmama gibi kuralları hatırlatan polis ekipleri, bilgilendirici broşür dağıttı.

Trafik kurallarına uyuma özen gösterdiklerini belirten Taksi şoförü Orhan İpek, gerek emniyet kemeri gerek kış lastiği ve diğer noktalarda dikkatli davrandıklarını ve hassas olduklarını söyledi.

Uygulamalar sırasında kızıyla birlikte trafikte yolculuk yapan Hüseyin Şimsek, emniyet kemeri takmanın önemine değinerek tüm sürücülere bu konuda duyarlılık çağrısında bulundu. Kış lastiği takmanın da oldukça önem taşıdığını belirten Şimşek, polis ekiplerinin yaptığı uygulama ve denetimlerden memnun olduklarını ve bu sayede kural ihlallerinin önüne geçildiğini aktardı.

Denetim sırasında durdurulan Cansu Demirel, kurallara uyum sağladığını ve kesinlikle emniyet kemeri olmadan trafiğe çıkılmaması gerektiğini ifade etti.