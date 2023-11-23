Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Edirne'de polis ekiplerince Keşan ilçesinde zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyon sonucu yakalanan 2 şahıstan birisi tutuklandı.

Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Edirne’de polis ekiplerince Keşan ilçesinde zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyon sonucu yakalanan 2 şahıstan birisi tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesine bağlı Keşan Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonucu A.G ve K.G isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan uyuşturucu ve uyarıcı 8 bin 316 adet sentetik ecza ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

K.G. isimli şahıs adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.G isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.