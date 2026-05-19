Polis ekiplerinin durdurduğu araçtan kokain çıktı: Sürücü tutuklandı
Sakarya'da polis ekiplerince Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan Sinop'a uyuşturucu madde sevk ettiği belirlenen araç durduruldu. Araçta yapılan aramada kokain maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya’da polis ekiplerince Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul’dan Sinop’a uyuşturucu madde sevk ettiği belirlenen araç durduruldu. Araçta yapılan aramada kokain maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Sinop’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüpheli Ö.A.Ç. (25) idaresindeki aracı Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen detaylı aramalarda, 17.30 gram kokain maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, araç sürücüsü Ö.A.Ç. ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akyazı Adliyesi’ne sevk edilen 25 yaşındaki Ö.A.Ç., çıkarıldığı adli mercilerce "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.