Polis, ele geçirilen uyuşturucunun izini sürdü

Edirne’nin Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan çocuk yaştaki bir kişinin üstünden çıkan uyuşturucunun izini süren polis, satıcıya ulaştı. Yapılan çalışmalar sonrasında 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi üzerinde görev yapan polis ekipleri, şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu. Suça sürüklenen 18 yaşından küçük A.Ü. ve imam nikahlı eşi O.U. isimli şahısların üzerinde arama yapan ekipler, A.Ü.’nün üzerinde bir sigara paketi içerisine gizlenmiş 31 adet kilitli poşet içinde uyuşturucu madde ve 3 bin 650 lira para ele geçirdi.

Konu üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından devralınan A.Ü. sorgusunda, söz konusu uyuşturucu maddeleri bin TL karşılığında P.D. isimli bir şahıstan aldığını söyledi.

Daha sonra polis, alınan arama kararları doğrultusunda bahse konu üç kişinin de adreslerinde arama yaptı. A.Ü. ve O.U. isimli şüphelilerin evinde yapılan aramalarda bir suç unsuruna rastlanmazken, gözaltına alınan P.D.’nin evinden suçtan kazanıldığı değerlendirilen bin 830 lira paraya el konuldu.

Haklarına uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatılan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Adli makamlar karşısına çıkarılan O.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Ü. ve P.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.