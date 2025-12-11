Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Silivri Şube Başkanı Sedat Kumaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas’ı makamında ziyaret etti.

Silivri’nin trafik sorunları masada

Görüşmede, Silivri’de özellikle merkez trafiğinde yaşanan sorunların çözümüne dönük yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Kentin yaşam kalitesini artırmaya yönelik toplumsal fayda sağlayacak proje önerileri karşılıklı olarak ele alındı.

Barlas’tan teşekkür

Sami Barlas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Silivri’nin ihtiyaçları için her kurum ve sivil toplum örgütüyle iş birliğine açık olduklarını vurguladı. Yapıcı katkıları ve nazik ziyaretleri için dernek yönetimine teşekkür etti.Polis Emeklilerinden AK Parti İlçe Başkanı Barlas’a Trafik Odaklı Ziyaret

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Silivri Şubesi, ilçenin trafik başta olmak üzere öncelikli ihtiyaçlarını görüştü.

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Silivri Şube Başkanı Sedat Kumaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas’ı makamında ziyaret etti.

Silivri’nin trafik sorunları masada

Görüşmede, Silivri’de özellikle merkez trafiğinde yaşanan sorunların çözümüne dönük yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Kentin yaşam kalitesini artırmaya yönelik toplumsal fayda sağlayacak proje önerileri karşılıklı olarak ele alındı.

Barlas’tan teşekkür

Sami Barlas, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Silivri’nin ihtiyaçları için her kurum ve sivil toplum örgütüyle iş birliğine açık olduklarını vurguladı. Yapıcı katkıları ve nazik ziyaretleri için dernek yönetimine teşekkür etti