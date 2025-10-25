Polis Eşleri Derneği'nden üye buluşması

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, ilçe ziyaretleri kapsamında Bozüyük’te dernek üyeleri ve personel eşleriyle bir araya geldi.

Başkan Zerrin Şener, Bilecik genelinde yürütülen ilçe ziyaretleri kapsamında Bozüyük ilçesini ziyaret etti. Dernek üyeleri ve personel eşleriyle buluşan Şener, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette, dernek faaliyetlerinin geliştirilmesi, mevcut çalışmaların verimliliğinin artırılması ve üyelerin beklentilerinin karşılanması amacıyla görüş ve öneriler alındı. Ayrıca, derneğin faaliyet alanının genişletilmesi ve daha fazla kişiye ulaşılması için yeni üye kayıtları da gerçekleştirildi.

"Amacımız, dayanışma ruhunu güçlendirmek"

Derneğin sadece sosyal dayanışma faaliyetleriyle sınırlı kalmayıp, toplumsal farkındalık oluşturacak projelere de ağırlık vermeyi hedeflediklerini belirten Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, "Amacımız, dayanışma ruhunu güçlendirerek ailelerimiz arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmek. Yeni katılımlar ve ortak projelerle derneğimizin etkisini artırmayı hedefliyoruz" dedi.