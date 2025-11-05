Polis Eşleri Derneği Osmaneli'nde üye çalışmalarını güçlendirdi

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Zerrin Şener, Osmaneli ilçesinde dernek üyeleri ve personel eşleriyle bir araya gelerek çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şubesi, il genelindeki faaliyetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kapsamlı bir program düzenledi. Şube Başkanı Zerrin Şener’in katılımıyla gerçekleşen buluşmada, dernek üyelerinin yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi ve yeni dönem hedefleri ele alındı. Toplantıda, derneğin faaliyet alanını genişletmeye ve toplumsal faydayı artırmaya yönelik görüş ve öneriler paylaşıldı. Ayrıca, dernek bünyesine katılımı teşvik etmek amacıyla yeni üye kayıtları yapıldı.

Şener, "Derneğimizin birlik, dayanışma ve sosyal destek anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Osmaneli buluşması, hem mevcut üyeler arasındaki bağları güçlendirdi hem de yeni projeler için önemli bir adım oldu" dedi.