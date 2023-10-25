Polis gazileri havalı tabanca atış müsabakasında yarışıyor

Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Gaziler Havalı Tabanca Atış Müsabakası’ başladı. Gazi polislerin sosyalleşmesinin amaçlandığı organizasyonda 3 gün boyunca farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ankara Gölbaşı’nda yer alan Polis Özel Harekat Başkanlığı, 3 gün boyunca Gaziler Engelli Spor Kulübü’nün düzenlediği ‘Gaziler Havalı Tabanca Atış Müsabakası’na ev sahipliği yapacak. Vatani görevlerini icra ederken gazi olan polislerin sosyalleşmesini amaçlayan programın ilk gününde müsabakaya hazırlık ve deneme atışları gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ve ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde icra edilen program, müsabaka ve final atışları ile devam edecek.

“Gittiğimiz yerlerde çok genç gazilerimiz var”

Programın açılışında konuşan Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, “Gazilerimizin hayatın içerisinde olmaları bizleri mutlu ediyor. Birçok alanda faaliyet gösteriyorlar. Bu faaliyetlerle bıkmadan, usanmadan, küsmeden, darılmadan her tarafa ulaşmaya gayret gösteriyorlar. Gittiğimiz yerlerde çok genç gazilerimiz var. Hayatlarının daha baharında olan bu kardeşlerimizin yaşadıkları süreçten sonra tekrar hayata sarılıp içimizde olmaları bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Birçoğunun moral ve motivasyonu çok güzel. Bizler de bu durumdan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Gaziler unutulursa, maziler de unutulur”

Gaziler Engelli Spor Kulübü Başkanı Gazi Ömer Kula ise, “Bizler, bedel ödeyen polis gazileri olarak cumhuriyetimizin 100. yıldönümü ve Türkiye Yüzyılı sebebiyle bir araya geldik. Emniyet teşkilatının gazilerini bir araya toplayarak bu vatan için bedel ödeyen gazilerin her zaman dimdik ayakta olduğunu göstermek amacıyla havalı tabanca etkinliği düzenliyoruz. Yaklaşık 3 gün sürecek etkinlik sürecinde, bedel ödeyen polis gazilerimizi hem havalı tabanca konusunda bilgilendirmek hem de kendi aralarında yarışma düzenleyerek etkinliği tamamlamaktayız” diye konuştu.

Gazilerin bir ülke için çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kula, “Gaziler unutulursa, maziler de unutulur. Mazisini unutan bir millet benliğini kaybetmiştir ve yok olmaya mahkumdur” diye konuştu.