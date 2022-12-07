Polis göz açtırmıyor: 1 haftada 271 gözaltı, 104 tutuklama

Balıkesir’de asayiş ve narkotik polislerinin il genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu şüphelisi toplam 271 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 104 şahıs tutuklandı. Polisin yaptığı operasyonlarda ateşli silah, fişek ve çok miktarda uyuşturucu madde ve malzemesi ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu şüphelisi 271 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 104 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 23 adet ruhsatsız tabanca ve 167 adet fişek, 14 adet ruhsatsız tüfek, 44 adet kartuş, 10 adet kurusıkı tabanca ve 101 adet fişek, 4 kilo 892 gram esrar maddesi, 176 adet sentetik ecza hap, 152 gram metamfetamin maddesi, 4 kök kenevir bitkisi, 2 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve 5 bin 800 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.