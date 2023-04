Polis Haftası kutlandı

TAKİP ET

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Emniyet Teşkilatı’nın 178’inci kuruluş yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Program, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlhami Araali’nin Atatürk anıtına çelenk koyması ile başlarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Çelenk sunma programına Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdür Vekili İlhami Araali, siyasi parti başkanları ve polis memurları katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Emniyet Müdür vekili İlhami Araaliyi ve personelini makamında kabul ederek polis haftalarını kutladı. Her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında Polis Haftası’nın kutlandığını dile getiren Kaymakam Yüksel Ünal, “178 yıl önce kurulan Polis teşkilatımızın mazisi kahramanlıklarla doludur. Polislerimiz bugün de aynı görev aşkıyla ve kahramanlıkla görevlerini ifa etmekteler. Devleti ve milleti uğruna gerektiğinde canlarını hiçe sayan polislerimiz, her fırsatta inisiyatif alıp milletin gönlünde taht kurmuştur. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de huzur ve refah sağlamak için gece gündüz demeden cansiperane çalışan fedakâr polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesile ile başta ilçemiz Emniyet Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm Türkiye’de görev yapan kahraman polislerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, Şehit olan polislerimiz ve tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum" dedi.