Polis Haftası'nda Emniyet Teşkilatına anlamlı ziyaret

İBB ve Silivri Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, teşkilat mensuplarıyla birlikte, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Sayın Ali Osman Turhan ile Selimpaşa Şehit Emin İpşir Polis Merkezi Amirliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, milletin huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet mensuplarına teşekkür edilerek, Türk Polis Teşkilatı'nın fedakâr ve özverili çalışmaları takdirle anıldı.

Ziyaret kapsamında, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmetle, kahraman gaziler ise minnetle anıldı. Polis Haftası vesilesiyle emniyet teşkilatına duyulan saygı ve destek bir kez daha vurgulandı.