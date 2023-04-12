Polis Haftası'nda iftar programı düzenlendi

Bozüyük’te Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle iftar programı düzenlendi.

Bozüyük’te bir otelde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Garnizon Komutan Vekili Mühimmat Üsteğmen Buğrahan Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ve tüm ilçe emniyet amirliği personelleri katıldı. Programda, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun selamlarını ileterek salonda bulunan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası’nı kutladı. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açılarak dua edildi. Hep birlikte yenilen iftar yemeğinin ardından misafirlere hitaben kısa bir konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak düzenlemiş oldukları iftar programına katılan herkese teşekkür ederek “Mesai mefhumu gözetmeksizin canını dişine, gecesini gündüzüne katan, gerektiğinde kendi ailelerinden fedakarlık göstererek vazifelerini icra eden personelimin, şehit ve gazi ailelerimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.

Ardından konuşan Kaymakam Adem Öztürk’te Emniyet Teşkilatının 178. yıl dönümünü kutlayarak “İlçemizdeki vatandaşlarımızın huzuruna yönelik büyük fedakarlıklarla yaptığınız çalışmalar her türlü takdire şayandır. Bundan dolayı tüm emniyet teşkilatı mensuplarını da bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.