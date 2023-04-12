Polis Haftası'nda şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği programı düzenlendi

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü münasebetiyle Tekirdağ’da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği programı düzenlendi.

Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen iftar programı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık’ın davetlileri karşılaması ile başladı. Tekirdağ Selimiye Camii İmam Hatibi Süleyman Sert’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Ardından Vali Vekili Kaan Peker ve eşi Funda Peker iftar programında masaları tek tek ziyaret ederek şehit ailelerin, gazilerin ve gazi ailelerin hal ve hatırlarını sorup onlarla sohbet etti. Daha sonra Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan video gösterimi izlendi. Kısa film gösteriminin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık konuşma yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Teşkilatı olarak temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla 178 yıldır sürdürdüğümüz mücadelede, hiç şüphe yok ki en büyük dayanağımız aziz milletimizdir. Gerek beşeri gerek fiziki ve teknik kapasitesi itibarıyla gücünün zirvesinde olan Teşkilatımız, güvenli geleceğe karşı sorumluluğunu yerine getirmek için gereken adımları tereddütsüz atmaktadır" dedi.

Sonrasında konuşan Vali Vekili Kaan Peker, "10 Nisan 1845 tarihinde Polis Nizamnamesi ile kurulan Emniyet Teşkilatımız, huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşın temel hak ve özgürlüklerinin korunması, kanun hâkimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getirmektedir. Her alanda kendini geliştiren, çağın gerektirdiği yenilikleri kullanan ve teknolojiye ayak uyduran Türk Polis Teşkilatı, terörle mücadele, suçluların adalete teslim edilmesi, suçun önlenmesi ve trafik hizmetleri gibi pek çok alanda görev yaparak vatandaşlarımıza hizmet etmektedir. Görevlerini büyük bir özveri ve vatan sevgisiyle yerine getirerek Tekirdağ’ın güven ve huzur şehri olması için görev yapan tüm emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum. Bugün şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimizle iftar yapmak, hasbihal etmek için burada toplandık. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları ve cesaretleri sayesinde bu kutsal topraklar bizlere vatan olmuştur. Vatanımızda huzur içerisinde yaşayabiliyorsak, başımız dik bir şekilde yürüyebiliyorsak şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, devletimizin ve milletimizin kalbinde en kıymetli ve müstesna yerlere sahip. Her zaman hayır ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan video izlendi. Videonun izlenmesinin ardından Tekirdağ Selimiye Camii İmam Hatibi Süleyman Sert yemek duası okudu.

Vali Vekili Kaan Peker ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık’ın davetlileri uğurlamasının ardından program sona erdi.

Tekirdağ Valiliği himayelerinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına; Vali Vekili Kaan Peker, Vali Aziz Yıldırım’ın eşi Güllühan Yıldırım, Vali Vekili Kaan Peker’in eşi Funda Peker, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı, Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün, Vali Yardımcıları Murat Eren, Asalet Karabulut, Osman Abdullah Günaydın, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Emniyet Teşkilatı mensupları, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.